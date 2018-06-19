Минфин и Минэнерго решили разногласия по налоговому маневру

МИНСК, 19 июня. /ТАСС/. Минфин и Минэнерго урегулировали разногласия по законопроекту о налоговом маневре в нефтяной отрасли.

Ожидается, что в ближайшее время документ будет внесен в правительство, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

"В результате серии совещаний в правительстве вместе с федеральными органами власти и с компаниями выработаны предложения. Сейчас проект закона разрабатывается, в ближайшее время он будет внесен в правительство", - сказал Новак.

Он добавил, что Минэнерго и Минфин урегулировали разногласия по законопроекту и согласовали окончательные параметры. "Мы нашли, в принципе, общую позицию. Сейчас не буду [рассказывать], потому что этот проект в правительстве должен быть рассмотрен, и потом мы вам детали расскажем", - отметил министр.

На вопрос о перспективе снижения цен на бензин Новак пояснил, что это во многом зависит от налоговой и бюджетной политики. "Поэтому нам нужно сейчас, при рассмотрении бюджета на ближайшие три года и при рассмотрении налоговой политики, обратить на это внимание. Будем смотреть. От принятых решений в том числе это [цены на бензин] будет зависеть, ну и от ситуации на рынке", - добавил министр.

Налоговый маневр

Налоговый маневр будет заключаться в поэтапной отмене экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты с одновременным повышением налога на добычу полезных ископаемых. Реализовать эти меры планируется в 2019-2024 годах. Предполагается, что в результате экспорт нефти и нефтепродуктов станет более выгодным, а внутренние цены на них, а также на нефть для переработки вырастут.

Чтобы избежать удорожания топлива на внутреннем рынке, введут обратный акциз на нефть для НПЗ. Его получат только те заводы, которые не только выпускают, но и поставляют бензин на внутренний рынок. Размер акциза - примерно 3 тыс. рублей на тонну перерабатываемого сырья.

Кроме того, как сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на проект, представленный нефтекомпаниям и ведомствам 13 июня на встрече у вице-премьера Дмитрия Козака, налоговый маневр предусматривает рост акцизов на топливо с 2019 года. В этом году акцизы должны были поднять дважды, но из-за скачка цен на топливо правительство с 1 июня снизило акцизы на бензин и дизтопливо на 3 тыс. рублей и 2 тыс. рублей с тонны соответственно до конца 2019 года, а также отказалось от планового повышения акцизов на 700 рублей с 1 июля этого года. Однако в законопроекте Минфин, как и предполагалось, закладывает в 2019-2020 годах акцизы на бензин в 12,3 тыс. рублей и 12,75 тыс. рублей за тонну, для дизтоплива - 8,5 тыс. рублей и 8,8 тыс. рублей за тонну.

По данным "Коммерсанта", обратный акциз будет дополнен плавающим акцизом, который должен частично защитить внутренний рынок от колебаний цен на нефть и курса рубля. Если экспортный netback (стоимость поставки на экспорт с учетом пошлины и затрат на транспортировку по Argus) превышает текущую цену бензина или дизтоплива (по бирже), бюджет возвращает НПЗ половину разницы. В обратную сторону механизм работать не будет. Максимальный размер такой разницы - 3 тыс. рублей на тонну, то есть бюджет заплатит не более 1,5 тыс. рублей.