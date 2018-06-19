Госдума приняла в первом чтении законопроект о таможенном регулировании

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о таможенном регулировании. Документ разработан в связи с вступлением в силу Таможенного кодекса ЕАЭС 1 января 2018 года и предусматривает базовые условия для упрощения таможенных процедур.

Законопроект вводит приоритет автоматизированных технологий над бумажным документооборотом, стимулирует применение механизмов единого окна, повышает эффективность института уполномоченного оператора, допускает возможность переноса момента уплаты таможенных платежей на этап после выпуска товаров. Одновременно документ направлен на повышение эффективности таможенного администрирования и повышение собираемости таможенных платежей, указывается в сопроводительных материалах к документу.

Законопроект предусматривает возможности применения отсрочки в один месяц при уплате таможенных платежей для любых категорий товаров при условии внесения соответствующего обеспечения; также расширяются возможности для автоматической регистрации таможенных деклараций и автоматического выпуска товаров. С 90 до 60 дней сокращены сроки принятия предварительных решений по классификации товаров, с 10 до одного дня сокращен срок проведения таможенного досмотра.

В таможенном законодательстве устанавливаются предельные сроки проведения таможенных экспертиз - четыре месяца, для камеральных таможенных проверок - 90 дней. По аналогии с законодательством о налогах и сборах проверяемым лицам предоставлена возможность предъявления возражений таможенным органам по результатам таможенных проверок и обжалования соответствующих решений.

Снижение издержек для бизнеса при повышении контроля

Законопроектом установлены условия, при которых таможенный представитель сможет использовать часть своего собственного обеспечения в счет исполнения обязательств клиентов по конкретной таможенной декларации. Введена норма, допускающая исполнение обязанности по уплате таможенных платежей третьими лицами.

Законопроект дает возможность использовать новый механизм уплаты таможенных платежей в интернет-торговле с помощью единого оператора и в отношении всех товаров.

Проект закона широко обсуждался не только с Федеральной таможенной службой, но и со всеми бизнес-объединениями, подчеркнул в своем выступлении замглавы Минфина Илья Трунин. "Законопроект о таможенном регулировании отвечает требованиям Таможенного кодекса по снижению издержек для бизнеса при общем повышении эффективности таможенного контроля", - заключил Трунин.