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Волгоградская компания займется координацией обращения с ТКО на Кубани до 2028 года.

Экономика и бизнес
19 июня, 17:00 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 19, июня. /ТАСС

В зону ответственности регоператора попадают Кавказский, Гулькевичский, Новокубанский, Успенский и Курганский районы края, а также город Армавир

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КРАСНОДАР, 19 июня. /ТАСС/. Волгоградская компания "Экоцентр" (группа компаний "Чистый город") в течение 10 лет будет координировать сферу обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в части районов Краснодарского края, сообщила во вторник пресс-служба организации.

"Статус единого регионального оператора присвоен волгоградской компании на конкурсной основе. Соглашение подписано министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края. В зону ответственности регоператора попадают Кавказский, Гулькевичский, Новокубанский, Успенский и Курганский районы Краснодарского края, а также город Армавир. Общая численность населения составляет порядка 700 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к подготовительной работе компания приступит в ближайшее время: предстоит провести инвентаризацию контейнерных площадок, коммунальной тары, специалисты компании составят логистические схемы транспортировки отходов.

"Компания планирует также участвовать в инвестиционной деятельности, благодаря чему в Новокубанской зоне будет возведен современный экотехнопарк, включающий в себя мусоросортировочный комплекс, новый современный полигон ТКО и площадку биокомпостирования. Последний объект особенно актуален для Новокубанской зоны как одной из самых развитых сельскохозяйственных местностей Краснодарского края, с высокой культурой земледелия и обилием черноземных почв", - добавили в компании.

Уточняется, что контракт рассчитан на 10 лет. Новокубанская зона, где будет работать оператор, одна из 11 в Краснодарском крае, для каждой из них планируется отдельный контракт.

Краснодарский край - пятый регион, в котором по итогам конкурсов региональным оператором в сфере обращения с отходами стала ГК "Чистый город". Ранее компания была выбрана регоператором в Архангельской, Астраханской, Ростовской областях и Калмыкии.

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