Молочный кластер с объемом инвестиций в 3 млрд создадут в Вологодской области

ТАСС, 19 июня. Кластер по выпуску молока, сыра, сливочного масла и другой молочной продукции планируется создать к 2020 году в Вологодской области. Проект оценивается суммарно в 3 млрд рублей и позволит увеличить производство сыра с 5 до 17 тыс. т в год, а масла - с 6 до 11,5 тыс. т, сообщили в пресс-службе губернатора по итогам встречи в Санкт-Петербурге главы региона Олега Кувшинникова и руководителей группы компаний "Нева милк".

"Мы заинтересованы в дальнейшем развитии ваших предприятий на Вологодчине. <...> Необходимо наращивать объемы производства для создания в Вологодской области к концу 2019 года мощного, крупнейшего в России сельскохозяйственного молочного кластера. В этом нас поддерживает Министерство сельского хозяйства РФ. Компания "Нева милк" выступит якорным инвестором создаваемого молочного кластера", - цитирует Кувшинникова пресс-служба.

В частности, в Череповце будет построен молочный завод по производству плавленых, колбасных и твердых сыров, инвестиции в проект оцениваются в 1 млрд рублей. Проект получил статус масштабного, ему будет оказана поддержка в виде предоставления земельного участка без торгов. С запуском завода объем производства сыров увеличится в Вологодской области с нынешних 5 до 17 тыс. т в год.

"В Череповце будет перерабатываться порядка 200 т молока в сутки, что позволит производить 500 т твердых и полутвердых сыров и 500 т плавленого сыра в месяц, или 12 тыс. т в год при полной загрузке. Для череповецкой площадки уже подобрано оборудование, определена технология производства, в данный момент ведется подготовка проекта к госэкспертизе", - цитирует пресс-служба президента ГК "Нева милк" Альберта Суфиярова.

Помимо этого, принято решение приступить в 2018 году к реализации второй очереди инвестиционного проекта - в Грязовецком районе на базе компании "Северное молоко". "Нева милк" проведет реконструкцию действующего завода, вложив более 2 млрд рублей. Подписаны договоры на поставку оборудования, в том числе на монтаж линии по производству сливочного масла. Компания планирует выпускать 6 тыс. т масла в год.

О сотрудничестве

За пять лет сотрудничества с регионом "Нева милк" вложила в проекты на территории Вологодской области более 500 млн рублей. В 2014 году на базе предприятия "Северное молоко" в городе Грязовце была установлена линия по производству до 5 тыс. т ежегодно сыра фета под маркой "Сиртаки". В 2016 году на этом же предприятии установлена линия по розливу цельномолочной продукции Tetra Top, а также линия по производству 12 тыс. т в год творога и сметаны под брендом "Резной палисад".

Участники встречи также обсудили планы по строительству крупных животноводческих ферм и увеличению объемов производства молока. Кроме того, стороны договорились организовать на базе Вологодской молочной академии им. Верещагина подготовку специалистов для двух заводов - в Грязовце и Череповце.