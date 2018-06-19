Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.06:
$ 64.07
€ 74.18
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Лукашенко призвал сохранить тенденцию роста товарооборота между РФ и Белоруссией

Экономика и бизнес
19 июня, 19:36 UTC+3 МИНСК МИНСК 19, июня. /ТАСС

В 2017 году товарооборот двух стран вырос на 23%

Поделиться
Материал из 1 страницы

МИНСК, 19 июня. /ТАСС/. Белоруссия и Россия вышли на рост товарооборота между двумя странами, и эту тенденцию необходимо закрепить, заявил белорусский президент Александр Лукашенко на заседании Высшего государственного совета Союзного государства.

"В 2017 году мы преодолели процесс снижения взаимного товарооборота и вышли на его рост, эту тенденцию необходимо закрепить. Сегодня важно закрепить положительные тенденции и обеспечить дальнейшее наращивание торговых отношений между странами, в том числе за счет устранения взаимных барьеров и изъятий, а также создания равных условий конкурентной среды", - сказал Лукашенко.

Он также отметил, что залогом успеха интеграции остаются межрегиональные связи, торгово-экономические отношения с Белоруссией имеют 80 субъектов РФ, с которыми заключено три сотни договоров о сотрудничестве.

Лукашенко напомнил, что в 2014 года проводятся форумы регионов двух стран, "Пятый по счету форум пройдет в октябре этого года в Могилеве, - сказал он. - Надеюсь, что по сложившейся традиции мы с вами, Владимир Владимирович [Путин], поддержим своим участием это значимое мероприятие в сфере развития белорусско-российских отношений".

Президент Белоруссии также отметил, что внешнеполитическое сотрудничество Москвы и Минска носит системный и многоплановый характер, "страны выступают с единых или близких позиций по основным проблемам современного мира, поддерживая друг друга в международных организациях".

В 2017 году товарооборот Белоруссии и России вырос на 23% - до $32,4 млрд, в этом году он также показывает рост более чем на 20%.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Белоруссия
Персоны
Путин, Владимир Владимирович Лукашенко, Александр Григорьевич
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: подозреваемая в шпионаже Карина Цуркан является членом правления "Интер РАО"
2
Bloomberg: США в ближайшие часы объявят о выходе из Совета ООН по правам человека
3
Прокуратура Украины готовит новое обвинение капитану задержанного российского судна "Норд"
4
Суд Лондона принял решение о замораживании активов "Газпрома" по иску "Нафтогаза"
5
Комитет СФ не поддержал законопроект, приравнивающий доходы депутатов к средним по РФ
6
Минтруд: повышение пенсий на 1000 рублей с 2019 года будет проходить с помощью индексации
7
Три человека, в том числе двое детей, погибли в ДТП с маршруткой в Петербурге
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости