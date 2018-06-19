Лукашенко призвал сохранить тенденцию роста товарооборота между РФ и Белоруссией

МИНСК, 19 июня. /ТАСС/. Белоруссия и Россия вышли на рост товарооборота между двумя странами, и эту тенденцию необходимо закрепить, заявил белорусский президент Александр Лукашенко на заседании Высшего государственного совета Союзного государства.

"В 2017 году мы преодолели процесс снижения взаимного товарооборота и вышли на его рост, эту тенденцию необходимо закрепить. Сегодня важно закрепить положительные тенденции и обеспечить дальнейшее наращивание торговых отношений между странами, в том числе за счет устранения взаимных барьеров и изъятий, а также создания равных условий конкурентной среды", - сказал Лукашенко.

Он также отметил, что залогом успеха интеграции остаются межрегиональные связи, торгово-экономические отношения с Белоруссией имеют 80 субъектов РФ, с которыми заключено три сотни договоров о сотрудничестве.

Лукашенко напомнил, что в 2014 года проводятся форумы регионов двух стран, "Пятый по счету форум пройдет в октябре этого года в Могилеве, - сказал он. - Надеюсь, что по сложившейся традиции мы с вами, Владимир Владимирович [Путин], поддержим своим участием это значимое мероприятие в сфере развития белорусско-российских отношений".

Президент Белоруссии также отметил, что внешнеполитическое сотрудничество Москвы и Минска носит системный и многоплановый характер, "страны выступают с единых или близких позиций по основным проблемам современного мира, поддерживая друг друга в международных организациях".

В 2017 году товарооборот Белоруссии и России вырос на 23% - до $32,4 млрд, в этом году он также показывает рост более чем на 20%.