Грантовая поддержка фермеров в Новгородской области в 2018 году превысила 93 млн рублей

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 19 июня. /ТАСС/. Грантовая поддержка фермеров в Новгородской области в 2018 году выросла на 19% и составила 93,3 млн рублей. В этом году также добавилось новое направление по развитию сельхозкооперативов, сообщила во вторник ТАСС министр сельского хозяйства региона Елена Покровская.

"В 2018 году объем господдержки малых форм хозяйствования в Новгородской области составит 93,3 млн рублей - это на 19,3% больше чем в 2017 году. Также сейчас к двум имеющимся направлениям грантовой поддержки добавилось третье - на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов", - рассказала собеседница агентства.

По ее словам, конкурсная комиссия уже отобрала 23 хозяйства, которые получат грантовую поддержку. Среди них в том числе начинающие фермеры, которые планируют заниматься в основном молочным и мясным скотоводством. В списке грантополучателей также пять семейных животноводческих хозяйств - они намерены направить средства на развитие молочного производства и разведение овец. Покровская также добавила, что 37,4 млн рублей выделят на новое направление двум сельхозкооперативам.