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Путин сообщил, что подписал с Лукашенко заявление о расширении стратегического партнерства

Экономика и бизнес
19 июня, 19:42 UTC+3 МИНСК МИНСК 19, июня. /ТАСС

Президент РФ отметил динамичный рост показателей взаимной торговли и инвестиций

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МИНСК, 19 июня. /ТАСС/. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали совместное заявление по итогам заседания Высшего госсовета Союзного государства.

"В только что подписанном совместном заявлении подтвержден общий настрой на укрепление и расширение стратегического партнерства между Россией и Белоруссией", - сообщил российский лидер журналистам по итогам заседания.

По его словам, в центре внимания на прошедших в Минске переговорах было экономическое сотрудничество двух стран. Путин отметил динамичный рост показателей взаимной торговли и инвестиций. В частности, в 2017 году товарооборот вырос на 23,5% до $32,4 млрд. Российские инвесторы занимают первое место по объемам капиталовложений в белорусскую экономику, на конец 2017 года эта цифра составила более $3,9 млрд.

Говоря о первоочередных задачах, стоящих на повестке дня Союзного государства, Путин назвал в их числе улучшение делового климата, устранение барьеров и ограничений на пути свободного передвижения товаров, гармонизацию нормативно-правовой базы. По словам российского лидера, обе страны намерены проводить согласованную макроэкономическую, денежно-кредитную, ценовую и налоговую политику.

Путин отметил, что РФ надежно снабжает Белоруссию энергоресурсами. Так, в первом квартале 2018 года поставлено 4,5 млн тонн нефти и 6 млрд кубометров газа. Кроме того, РФ участвует в программе модернизации газотранспортной системы Белоруссии, строит Белорусскую АЭС.

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