Арбитражный суд Дагестана принял решение о ликвидации банка "Эльбин"

МАХАЧКАЛА, 19 июня. /ТАСС/. Арбитражный суд Дагестана во вторник принял решение о ликвидации дагестанского банка "Эльбин", у которого в конце апреля была отозвана лицензия. Об этом ТАСС сообщила руководитель пресс-службы суда Фериде Алипулатова.

"Сегодня суд принял решение о ликвидации банка "Эльбин". С таким требованием в суд в мае 2018 года обратился Центральный Банк России", - сказала Алипулатова.

По ее словам, ликвидатором назначена государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ).

По данным ЦБ, в деятельности АКБ "Эльбин" были выявлены многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части полноты и достоверности направленных в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. Кроме того, надзорный орган установил вовлеченность банка "Эльбин" в проведение валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в Банк России.

Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 апреля банк "Эльбин" занимал 483-е место место в банковской системе России.