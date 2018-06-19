Эффект от легализации серых зарплат в Вологодской области составил 429 млн рублей

ВОЛОГДА, 19 июня. /ТАСС/. Эффективность работы правительства Вологодской области от легализации серых зарплат составил 429 млн рублей в 2017 году. Это в 5,7 раза выше показателя 2012 года, сообщили во вторник в пресс-службе Вологодского заксобрания по итогам проведения публичных слушаний по итогам исполнения бюджета области 2017 года.

"Эффект от легализации серых зарплат по итогам 2017 года составил 429 млн рублей. Для сравнения: в 2012 году она составляла всего 75 млн, то есть результативность работы по выводу теневых доходов возросла в 5,7 раза. В результате, в 2017 году область вошла в ТОП-15 субъектов РФ, которые снизили налоговую задолженность", - процитировала пресс-служба заместителя губернатора, начальника департамента финансов Вологодской области Валентину Артамонову.

По ее словам, лидером по формированию доходов областного бюджета остается металлургическое производство, его доля по сравнению с 2016 годом возросла с 16% до 21%. Вторые по значимости - транспортировка и хранение: удельный вес отрасли увеличился с 16% до 18%. Поступление налогов от бюджетной сферы формируют 14% доходной части бюджета. На поступления налогов от предприятий химического производства и пищевых продуктов приходится суммарно 16% бюджета, 7% - налоги от торговли. Еще 18% налоговой базы формируют отчисления организаций финансовой сферы, энергетики, строительства и лесопромышленного комплекса.

Как отметил председатель Вологодского заксобрания Андрей Луценко, анализ основных показателей бюджета показывает их положительную динамику. "Доходы областного бюджета за 2017 год составили 60,1 млрд рублей или 103,4% к годовому плану. Это больше чем в 2016 году на 4,6 млрд рублей или на 8,3%. Мы видим, что экономика обеспечила рост доходной базы бюджета, что позволило профинансировать в полном объеме социально значимые обязательства, обеспечить выполнение целевых показателей по оплате труда бюджетников в соответствии с "майскими" указами президента", - сказал спикер областного парламента.

Бюджет по-прежнему сохранил социальную направленность - на социальную сферу направлено 34,8 млрд рублей или 66% от общего объема расходов. На развитие экономики было выделено 9,5 млрд рублей или 18,1% от общих расходов, добавил он.

"В течение 2017 года, впервые за несколько лет, мы трижды принимали решение по поправкам в доходную часть бюджета, она была увеличена суммарно на 5,5 млрд рублей. Профицит бюджета составил почти 7,5 млрд. В итоге мы вышли на безопасный уровень государственного долга области с опережением на два года. Сегодня он составляет 23,8 млрд рублей или 47% от собственных доходов области", - подвел итог слушаниям Луценко.