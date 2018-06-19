Иран не примет участие во встрече ОПЕК+ 23 июня

ВЕНА, 19 июня. /ТАСС/. Иран не планирует участвовать во встрече ОПЕК+ 23 июня, а только в заседании ОПЕК, которое состоится 22 июня. Об этом сказал министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане.

"Нет, я уеду в пятницу", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

Зангане добавил, что Тегеран выступает против влияния США на сделку ОПЕК+.

Он отметил, что ОПЕК является независимой и неполитической организацией.

"Мы верим, что мировой нефтяной рынок нефти не должен быть политизирован, в результате все, как производители так и потребители, выиграют", - сказал Зангане.

Иран - одна из трех стран, которые выступают против смягчения квот в соглашении об ограничении добычи, то есть против роста добычи. Такое предложение ранее озвучили Россия и Саудовская Аравия, которые выступают за восстановление добычи на 1,5 млн баррелей в сутки на период третьего квартала. Они объясняют необходимость роста добычи угрозой дефицита вследствие падения добычи в Венесуэле и возможных санкций США против Ирана, которые могут ограничить его нефтяной экспорт.

22 июня в Вене состоится заседание ОПЕК, а 23 июня к странам картеля присоединятся 11 участников, не входящих в ОПЕК, в том числе, Россия. На ней страны ОПЕК+ и должны обсудить решение о восстановлении добычи на 1,5 млн баррелей в сутки.