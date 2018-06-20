Первый вице-премьер Силуанов выступит на заседании Совета Федерации

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов на пленарном заседании в Совете Федерации расскажет в среду о мерах правительства РФ по достижению национальных целей развития страны на период до 2024 года.

Кроме того, как ожидается будет рассмотрен вопрос о назначении бывшего министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Михаила Меня на пост аудитора Счетной палаты РФ по представлению президента России. Одновременно сенаторы рассмотрят проект постановления о досрочном освобождении от должности аудитора Александра Филипенко.

В начале заседания перед членами Совета Федерации выступит спикер Сената Нигерии Абубакар Букола Сараки, а в рамках рубрики "Время эксперта" - немецкий бизнесмен Штефан Дюрр поделится своим видением проблем и перспектив, касающихся потенциала иностранного инвестирования в агропромышленный комплекс России.

Парламентарии также рассмотрят ряд законов, в том числе изменения в федеральные законы о национальной платежной системе, о правовом положении иностранных граждан, а также в Налоговый, Уголовный кодексы.

Кроме того, сенаторы обсудят поправки в Кодекс об административных правонарушениях РФ, которые вводят штрафы для операторов поисковых интернет-систем за выдачу ссылок на сайты, доступ к которым на территории РФ ограничен.