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Первый вице-премьер Силуанов выступит на заседании Совета Федерации

Экономика и бизнес
20 июня, 0:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

В начале заседания перед членами Совфеда выступит спикер Сената Нигерии Абубакар Букола Сараки

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов на пленарном заседании в Совете Федерации расскажет в среду о мерах правительства РФ по достижению национальных целей развития страны на период до 2024 года.

Кроме того, как ожидается будет рассмотрен вопрос о назначении бывшего министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Михаила Меня на пост аудитора Счетной палаты РФ по представлению президента России. Одновременно сенаторы рассмотрят проект постановления о досрочном освобождении от должности аудитора Александра Филипенко.

В начале заседания перед членами Совета Федерации выступит спикер Сената Нигерии Абубакар Букола Сараки, а в рамках рубрики "Время эксперта" - немецкий бизнесмен Штефан Дюрр поделится своим видением проблем и перспектив, касающихся потенциала иностранного инвестирования в агропромышленный комплекс России.

Парламентарии также рассмотрят ряд законов, в том числе изменения в федеральные законы о национальной платежной системе, о правовом положении иностранных граждан, а также в Налоговый, Уголовный кодексы.

Кроме того, сенаторы обсудят поправки в Кодекс об административных правонарушениях РФ, которые вводят штрафы для операторов поисковых интернет-систем за выдачу ссылок на сайты, доступ к которым на территории РФ ограничен.

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Персоны
Силуанов, Антон Германович Мень, Михаил Александрович
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