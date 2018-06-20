Россия и ОПЕК на встрече в Вене обсудят новый формат сделки о сокращении добычи

ВЕНА, 20 июня. /ТАСС/. Самая продолжительная в истории соглашения ОПЕК+ встреча пройдет на этой неделе в Вене. Помимо основного заседания 22-23 июня, министры нефтедобывающих стран, участвующих в сокращении добычи, соберутся и на двухдневном семинаре 20-21 июня: ОПЕК организует его раз в три года. Основная повестка этих встреч - частичный выход из сделки. Учитывая, что у такого варианта развития событий есть как сторонники, так и противники, переговоры могут оказаться самыми напряженными за все время партнерства.

Волшебное слово "санкции"

Соглашение ОПЕК+, объединившее 24 страны, действует с начала 2017 года. При этом на протяжении последних нескольких месяцев план перевыполняется, в том числе за счет падения добычи в Венесуэле и ряде стран Африки. Например, по состоянию на май этого года уровень исполнения достиг 150%, то есть в общем участники сделки сократили добычу на 2,7 млн баррелей в сутки вместо оговоренных 1,8 млн баррелей (к уровню октября 2016 года).

Еще в апреле саудовский министр энергетики Халед аль-Фалех говорил, что сделка будет выполняться на прежних условиях до конца 2018 года, и обсуждать хотя бы частичное восстановление добычи на июньской встрече рано.

Однако в мае, когда президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из ядерной сделки с Ираном и пообещал вернуть санкции против исламской республики, контекст изменился. Саудовская Аравия и Россия выступили за необходимость смягчения квот в рамках сделки ОПЕК+, так как непрекращающееся падение добычи в Венесуэле и возможное эмбарго на поставки нефти из Ирана вследствие американских санкций грозят рынку дефицитом предложения.

Торг не уместен?

Позиция России, по словам министра энергетики Александра Новака, заключается в том, что добычу можно будет поднять на 1,5 млн баррелей в сутки от текущего уровня в течение третьего квартала и пропорционально распределить квоты между странами. Что делать потом, когда может проясниться ситуация с санкциями против Ирана, нужно решать отдельно, говорил Новак.

Источники агентства Bloomberg сообщали, что в ОПЕК также обсуждается вариант увеличения добычи на 300-600 тыс. баррелей в сутки. Как пояснял источник ТАСС в ОПЕК, цифра в 1,5 млн баррелей является, скорее, отправной точкой для торга и может быть сильно уменьшена в ходе переговоров.

Противники корректировки квот - Иран, Ирак и Венесуэла, которые пригрозили наложить вето на это решение. Иран считает, что коллеги по альянсу просто хотят распределить между собой его долю. Венесуэла из-за экономического кризиса стремительно теряет свою добычу, которая упала с 2,3 млн баррелей в сутки в начале 2017 года до 1,4 млн баррелей в настоящее время. А у Ирака свободные добывающие мощности находятся в политически нестабильном регионе.

В предыдущий раз, когда Иран выступал против решения большинства в ОПЕК, была встреча в Дохе весной 2016 года, на которой впервые обсуждалось решение о заморозке добычи. Иран тогда не отправил делегацию на заседание, заявив, что должен нарастить свою добычу до уровней, предшествующих санкциям 2012-2015 годов. В итоге встреча ОПЕК в Дохе, в которой также участвовала и Россия, ничем не закончилась.

Иран может выйти из переговоров и в этот раз. Как сообщил журналистам министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане, прибыв в Вену поздно вечером во вторник, он не останется на субботнее заседание, когда ОПЕК+ с участием России будет обсуждать увеличение добычи. Однако приведет ли это к блокировке решения, пока не ясно.

Новый этап

Заблокировать решение ОПЕК+ о восстановлении добычи Иран не сможет, уверены эксперты. Саудовская Аравия и Россия хотят сохранить формальные договоренности и, скорее всего, попытаются уговорить Иран. В частности, могут пообещать содействие в вопросе обхода американских ограничений, допускает директор отдела корпораций агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

В случае введения санкций против Ирана сделка на текущих условиях вообще не имеет смысла, подчеркивают эксперты. По словам директора по исследованиям Vygon Consulting Марии Беловой, о полном выходе из соглашения речь вряд ли пойдет, скорее всего, переформатируют условия.

Новый формат сделки действительно будет обсуждаться на встрече 22-23 июня, говорил Новак. По его словам, президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман уже согласовали бессрочное продление соглашения ОПЕК+. В новом формате не будут указаны конкретные объемы, а будет предусмотрена возможность корректировать добычу стран-участниц в любой момент времени в зависимости от ситуации на рынке.