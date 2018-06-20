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Национальная товарная биржа начинает продажу зерна из госфонда на экспорт

Экономика и бизнес
20 июня, 0:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

Заявки на приобретение зерна подали 44 компании

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Национальная товарная биржа (НТБ, входит в группу "Московская биржа") начинает торги зерном из государственного интервенционного фонда на экспорт.

Согласно материалам биржи, на экспорт планируется реализовать пшеницу и ячмень из запасов фонда, закупленных в 2008-2016 годах, в объеме до 500 тыс. тонн.

Торги пройдут 20-22 июня. На них будут выставлены пшеница и ячмень, хранящиеся на элеваторах Иркутской, Новосибирской и Омской областей, а также Красноярского края. Минимальный шаг аукциона - 50 рублей за тонну.

В первый день планируется реализовать 15 лотов пшеницы и ячменя урожаев 2009, 2011 и 2013 годов общим объемом более 49 тыс. тонн. 21 июня на аукцион будут выставлены 14 лотов пшеницы и ячменя урожаев 2011 и 2013 годов общим объемом около 50 тыс. тонн. 22 июня покупатели смогут приобрести 8 лотов пшеницы урожая 2014 года и ячменя урожая 2016 года общим объемом 36,855 тыс. тонн.

Заявки на приобретение зерна подали 44 компании, в том числе Объединенная зерновая компания, "Омское продовольствие", Новосибирская продовольственная корпорация, ТД "РИФ" и другие.

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