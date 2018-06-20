Пункт пропуска на Амуре через границу с КНР под Хабаровском откроется во время ВЭФ

ХАБАРОВСК, 20 июня. /ТАСС/. Речной пассажирский порт с функцией пункта пропуска через российско-китайскую границу, построенный в пригороде Хабаровска, будет открыт во время Восточного экономического форума (ВЭФ). Об этом сообщил на заседании экспортного совета при губернаторе Хабаровского края в среду гендиректор компании-инвестора проекта "Дальрео" Максим Шипунов.

"Нами получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, и в настоящее время компания "Дальрео" совместно с министерством экономического развития Дальнего Востока, Минтрансом России и аппаратом полномочного представителя президента на Дальнем Востоке готовит активные работы по торжественному запуску пункта пропуска в рамках Восточного экономического форума", - сказал Шипунов.

Он добавил, что в середине июня председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о включении инвестпроекта строительства здания речного вокзала с пунктом пропуска через границу РФ с причалами и гидротехническими сооружениям в перечень инвестпроектов, реализуемых на территории Дальнего Востока.

Речной пассажирский порт с гаванью и десятью причалами построен на территории туристического комплекса "Заимка" в пригороде Хабаровска. Это первое за 40 лет в Хабаровском крае сооружение такого типа. Пункт пропуска в порту рассчитан на 38 тыс. туристов с Китая за сезон с увеличением через три года почти до 100 тыс. Желающих попасть в Хабаровск будут забирать с дебаркадера у площади Солнца на китайской части острова Большой Уссурийский (входит в уезд Фуюань - прим. ТАСС), там также уже строится встречный речной порт. Запустить порт с пунктом пропуска планировалось еще в навигацию 2017 года, однако сделать этого не удалось из-за трудностей в согласовании открытия объекта с рядом профильных ведомств.

Хабаровская компании "Дальрео". Это крупный владелец недвижимости, оператор туристических и развлекательных комплексов.

IV Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 11-13 сентября 2018 года. Форум традиционно будет проходить на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский.