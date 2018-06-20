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В Минсельхозе считают, что аграрии регионов должны активнее осваивать субсидии на технику

Экономика и бизнес
20 июня, 7:58 UTC+3 БАРНАУЛ БАРНАУЛ 20, июня. /ТАСС

В ведомстве обратили внимание на то, что из выделенных 10 млрд рублей в настоящий момент освоен только один миллиард

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БАРНАУЛ, 20 июня. /ТАСС/. Первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов призвал аграриев активнее осваивать субсидии на приобретение сельхозтехники. Из 10 млрд рублей, выделенных в 2018 году на эту меру поддержки, в настоящий момент освоен только один миллиард рублей, отметил он на церемонии открытия аграрного форума "День сибирского поля" в Алтайском крае.

"Государство предусмотрело 10 млрд рублей [в 2018 году] на субсидирование приобретаемой техники. Мы освоили только 1 млрд рублей субсидий. Прошу активизировать работу, особенно Минсельхозы в регионах", - заявил Хатуов.

В рамках этой меры поддержки Минсельхоз возмещает аграриям от 30 до 50% стоимости приобретенной техники. Обязательное условие - все машины должны быть российского производства.

Агрофорум "День сибирского поля", на котором ежегодно собираются десятки представителей агробизнеса России и зарубежья, в Алтайском крае проводится уже в седьмой раз. В 2016 году он проходил в федеральном масштабе как "День российского поля". Цель форума - внедрение новой техники и технологий в растениеводство, животноводство и другие отрасли АПК. В 2017 году участниками стали представители 20 регионов России и других государств.

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