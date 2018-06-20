Баркиндо заявил, что ОПЕК+ институционализирует новый формат альянса в ближайшие месяцы

ВЕНА, 20 июня. /ТАСС/. ОПЕК+ в ближайшее время институционализирует новый формат альянса на бессрочной основе, заявил генеральный секретарь организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) Мухаммед Баркиндо.

"В ближайшие месяцы мы постараемся институционализировать этот долгосрочный формат для продолжения работы, охватывающий широкий круг участников, чтобы заняться поиском новых возможностей для отрасли", - сказал генсек картеля на открытии международного семинара по рынку нефти в Вене.

В свою очередь, министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи пояснил, что формат планируется утвердить до конца этого года.

ОПЕК - международная межправительственная организация, созданная нефтедобывающими странами в целях контроля квот добычи на нефть. В состав ОПЕК входят 13 стран.