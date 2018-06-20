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Минфин прогнозирует инфляцию в 2018 году около 3%

Экономика и бизнес
20 июня, 11:45 дата обновления: 20 июня, 11:53 UTC+3

Глава ведомства Антон Силуанов также сообщил о возможной ликвидации к 2023 году консолидированных групп налогоплательщиков

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Инфляция в России в 2018 году прогнозируется в размере около 3%, в 2019 году - около 4-4,5%, заявил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая в Совете Федерации.

"В этом году мы ожидаем инфляцию около 3%, в следующем году инфляция составит около 4-4,5%", - отметил он.

Накануне глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила в Госдуме, что в настоящее время инфляция в РФ находится на уровне 2,5%. При этом в 2019 году инфляция временно может подняться до 4,5%, после чего вернется к 4%, прогнозировала глава регулятора.

Глава Минфина также заявил, что существующие консолидированные группы налогоплательщиков (КГН) могут быть ликвидированы к 2023 году.

"Мы предлагаем сейчас отменить со следующего года контроль за трансфертным ценообразованием и предлагаем не создавать больше консолидированных групп налогоплательщиков. А те группы, которые сегодня работают, будут завершать свой срок работы, и мы считаем, что до 2023 года они могут быть ликвидированы", - сказал он.
 

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