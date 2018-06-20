Силуанов: нацпроекты в рамках майского указа президента должны быть готовы в октябре

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Национальные проекты для выполнения задач майского указа президента должны быть проработаны к октябрю 2018 года - моменту готовности проекта бюджета на 2019-2021 годы, сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

По каждому национальному проект будут определены цели, ресурсы и ответственные исполнители - министры, несущие персональную ответственность. "Разработка этих национальных проектов предусмотрена до октября текущего года и будет полностью увязана с ходом бюджетного процесса, который уже начался", - сказал Силуанов на правительственном часе в Совете Федерации.

Президент России в майском указе призвал принять национальные проекты по двенадцати ключевым задачам на ближайшие шесть лет.

Среди них достижение темпов роста экономики выше мировых, рост реальных доходов населения и пенсий выше инфляции, снижение бедности и повышение продолжительности жизни.