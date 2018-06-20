Совфед не будет поддерживать продление налоговых каникул для самозанятых

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала правительство ускорить принятие решений по самозанятым гражданам, которые сами обеспечивают себе доход, и заявила, что парламентарии не поддержат пролонгацию налоговых каникул для этой категории трудящихся.

"Пожалуйста, ускорьте принятие решения о самозанятых. Не выходите к нам [с предложениями] о продлении такого закона, против которого мы выступали. Антон Германович, не будем продлевать закон по нянечкам, репетиторам и так далее", - сказала Матвиенко, обращаясь в первому вице-премьеру, министру финансов Антону Силуанову.

Она подчеркнула, что сенаторы изначально заявляли о том, что это "неправильная идеология", которая не даст результата. "Так и произошло: зарегистрировались единицы, и вы опять предлагаете его продлить, пролонгировать. Это абсолютно неправильное решение", - уверена спикер Совфеда.

По словам Матвиенко, необходимо как можно скорее определить статус "самозанятость" и определить форму, по которой самозанятые будут уплачивать налоги и взносы в бюджетную систему. "Или патентная система, или другая форма. Но они [самозанятые] должны быть на учете, они должны соучаствовать в платежах как в пенсионный фонд, чтобы обеспечить себе пенсию, так и в фонд обязательного медицинского страхования", - отметила Матвиенко.

"Говорим об этом три года. Формула правительством не найдена и не предложена", - добавила сенатор, призвав правительство принять "системные решения в этой части".

Законопроект правительства

Госдума 24 мая приняла в первом чтении правительственный законопроект о порядке постановки на учет самозанятых граждан и о продлении на 2019 год освобождения от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) получаемых ими выплат.

Разработчики инициативы предлагают уточнить порядок постановки на учет или снятия с учета в налоговых органах самозанятых граждан. Речь идет о физических лицах, не являющихся индивидуальными предпринимателями и оказывающих без привлечения наемных работников услуги физлицу для личных, домашних и (или) иных подобных нужд. В частности, предусматривается, что при постановке на учет физического лица в качестве самозанятого выдается уведомление налогового органа о соответствующей постановке на учет.

Проект документа также предусматривает продление на 2019 год действующих в настоящее время положений Налогового кодекса об освобождении от уплаты НДФЛ выплат, получаемых самозанятыми. Кроме того, работодатели - физлица, пользующиеся услугами самозанятых, до 2019 года также будут освобождены от уплаты за них страховых взносов.

Самозанятость и законодательство

До конца 2018 года в России действуют налоговые каникулы для граждан, которые сами обеспечивают себе доход. От налогов освободили три категории самозанятых россиян: домработниц, сиделок и репетиторов. Этим категориям было разрешено работать без регистрации юридического лица или получения статуса индивидуального предпринимателя.

Согласно действующему законодательству, самозанятые граждане к концу года должны будут определиться: они могут прекратить заниматься своей деятельностью, стать индивидуальными предпринимателями или уплачивать НДФЛ по ставке 13%.

Ранее глава Минтруда Максим Топилин заявлял, что в России порядка 15 млн самозанятых, за которых "не уплачиваются взносы, соответственно, не учитываются пенсионные права". По информации Минфина, количество самозанятых в России доходит до нескольких сотен тысяч человек.