В Минэнерго заявили, что Россия против политических решений в энергетике

ВЕНА, 20 июня. /ТАСС/. Первый заместитель министра энергетики РФ Алексей Текслер, выступая на семинаре ОПЕК, заявил, что Россия против любых политических решений в энергетике и создания искусственных барьеров в отрасли, так как это приводит к волатильности цен на рынке и может представлять угрозу для энергобезопасности.

В мае США объявили о выходе из ядерного соглашения с Ираном и заявили, что намерены не только возобновить санкции против Ирана, снятые после заключения ядерной сделки в 2015 году, но и ввести новые. Это может привести к снижению экспорта нефти из страны и волатильности на рынке.

Также США высказывалось против строительства российского газопровода "Северный поток - 2". Россия связывала это с намерением поставлять в Европу американский СПГ - более дорогой по сравнению с трубопроводным газом из РФ.

"Мы выступаем за максимальную деполитизацию процессов, происходящих в энергетическом секторе. Россия готова к честной и открытой конкуренции на всех рынках", - сказал Текслер, добавив, что позиция России заключается в снятии искусственных экономических барьеров.

"Россия также последовательно выступает против искусственного ограничения энергетических ресурсов по каким-то политическим или идеалогическим причинам. Мы против недобросовестной конкуренции под флагом санкционных историй. Все это создает лишь волатильность на рынке", - отметил первый замминистра энергетики РФ.

Он подчеркнул, что текущая ситуация на рынке стимулирует страны углублять сотрудничество для решения проблем и обмена информацией.