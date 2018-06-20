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ЦБ уточнил сценарии стресс-тестов негосударственных пенсионных фондов

Экономика и бизнес
20 июня, 15:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

Переходный период по новому подходу продлится до 1 июля 2019 года

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Банк России уточнил сценарии стресс-тестирования негосударственных пенсионных фондов (НПФ), которое они с февраля 2018 года обязаны проходить. В частности, регулятор вводит подход, который предполагает различные степени ухудшения кредитного качества крупнейших эмитентов, в чьи активы инвестирует фонд, сообщает пресс-служба регулятора.

Новый подход к стресс-тестированию кредитного риска эмитента крупнейших активов в портфеле фонда позволит более точно учитывать риски концентрации в портфеле, переходный период по новому подходу продлится с 1 июля 2018 года по 1 июля 2019 года.

"С 1 июля 2019 года предполагается ухудшение кредитного качества эмитентов и (или) контрагентов, активы которых составляют более 10% пенсионных накоплений или пенсионных резервов, на три ступени, от 7,5 до 10% - на две ступени, от 5 до 7,5% - на одну ступень. При этом не предусмотрено ухудшение кредитного качества отдельных видов активов, в основном государственных ценных бумаг", - говорится в сообщении ЦБ.

В целом основные изменения сценариев стресс-тестирования касаются динамики фондовых индексов, стоимости недвижимости, доходности российских и зарубежных гособлигаций, спреда доходности корпоративных облигаций при негативном сценарии.

Сценарии стресс-тестов предусматривают события, которые могут негативно повлиять на финансовую устойчивость НПФов в ближайшие пяти лет, и учитывают динамику основных рынков, куда инвестируются пенсионные средства: рынков акций, облигаций, недвижимости. "При этом сценарии не отражают ожидания Банка России относительно наиболее вероятного развития ситуации", - подчеркивает регулятор. Планируется, что ЦБ будет пересматривать сценарии раз в полгода или по мере необходимости при значительном изменении рыночной ситуации.

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