Сделка с Media Markt может увеличить выручку "М.Видео" на 110 млрд рублей за 4 года

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Дополнительная выручка ретейлера "М.Видео" после сделки с Media Markt может составить 110 млрд рублей за четыре года, рассказал президент ретейлера Александр Тынкован в интервью агентству Reuters.

"Прогноз компании на 2022 год по общей выручке "М.Видео", включая активы Media Markt - более 475 млрд рублей, прогноз по EBITDA - 33 млрд рублей", - отметил он. До этого выручка объединенных "М.Видео" и "Эльдорадо" в 2022 году прогнозировалась на уровне порядка 450 млрд рублей, а по итогам 2017 года составила 304 млрд рублей.

По данным "М.Видео", которые приводит Reuters, ретейлер собирается серьезно улучшить экономическую модель купленных магазинов Media Markt и планирует получить от актива до 110 млрд рублей выручки и до 11 млрд рублей EBITDA за четыре года (с 2019 по 2022 год).

"Мы планируем, что маржинальность ребрендированных магазинов [Media Markt] без учета общегрупповых затрат к 2020 году будет порядка 9%, это на уровне текущих показателей группы ["М.Видео"]", - сказал Тынкован. На сегодняшний день российский бизнес Media Markt Saturn убыточный.

После закрытия сделки Media Markt Saturn (входит в немецкую группу Ceconomy) получит 15% "М.Видео", отдав "Сафмару" 258 млн евро и свой российский бизнес. В свою очередь "Сафмар" продаст все 42 магазина Media Markt "М.Видео" за $170 млн, приводит Reuters данные компании.

По словам Тынкована, "М.Видео" собирается использовать для покупки магазинов Media Markt как собственные, так и заемные средства. В то же время группа "Сафмар" может частично направить деньги от этой сделки на погашение долга перед ВТБ, приводит Reuters слова председателя совета директоров "М.Видео" Саида Гуцериева.

Стороны планируют на днях подать документы по сделке в Федеральную антимонопольную службу (ФАС), отметил президент "М.Видео". Он считает, что у ФАС не должно возникнуть возражений, поскольку после покупки Media Markt доля "М.Видео" не станет монопольной. "Комбинированная доля рынка "М.Видео" и "Эльдорадо" порядка 26%. На 2017 год мы оценивали долю Media Markt в менее чем в 3%, то есть совокупно мы можем занять до 29% . При текущей агрессивной конкуренции в регионах и со стороны онлайн-игроков предпосылок для монополизации рынка нет", - пояснил он. После сделки "М.Видео" и "Эльдорадо" были закрыты семь магазинов на юге России - это все, что требовало предписание антимонопольной службы, уточнил Тынкован.

Он также заявил, что менеджмент "М.Видео" планирует рекомендовать акционерам не выплачивать дивиденды за 2018 год, однако по итогам 2019 года руководство планирует вернуться к выплате дивидендов.

"Мы будем выносить рекомендацию акционерам не платить дивиденды по этому году. Но уже по итогам 2019 года менеджмент будет выходить с предложением по дивидендам", - сказал он.

Тынкован отметил, что менеджмент собирается выходить с предложением о выплате дивидендов - 2019 в мае - июне 2020 года.