Кудрин заявил о несоответствии целей и бюджетов госпрограмм

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Глава Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин, выступая в Госдуме с отчетом надзорного органа за 2017 год, сообщил о несоответствии задач и финансирования госпрограмм.

"Выборочный анализ показал, что не до конца учтены или не учтены полностью стратегические задачи в госпрограммах", - сказал он. Глава Счетной палаты привел в пример стратегию развития малого и среднего бизнеса, где стоит задача увеличить в 2 раза долю МСП в ВВП - с 20 до 40% к 2030 году. Подпрограммой внутри госпрограммы при этом указан другой показатель, отметил он - 42 предприятия МСП в расчете на 1 тысячу человек. "А как соотносятся эти два показателя? Они соответствуют друг другу, или нет?", - сказал Кудрин.

"Деньги и результаты никак не соотносятся в наших программах. Бюджет живет своей жизнью, а госпрограммы - своей. По экспертной оценке СП, 31 утвержденная госпрограмма не соответствует документам стратегического планирования", - добавил он.

"К сожалению, стало плохой привычкой, что в разных документах ставятся разные задачи, которые не соотносятся между собой. Это подтверждает, что система стратегического планирования у нас сегодня не работает", - заключил он.

В результате проведенных контрольных мероприятий Счетной палаты общая сумма выявленных в 2017 году нарушений в ходе осуществления внешнего государственного аудита составила 1,865 трлн рублей (в 1,9 раза больше, чем в 2016 году - 965,8 млрд рублей).