Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.06:
$ 63.62
€ 73.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Кудрин заявил о несоответствии целей и бюджетов госпрограмм

Экономика и бизнес
20 июня, 15:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

Глава Счетной палаты добавил, что 31 утвержденная госпрограмма не соответствует документам стратегического планирования

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Глава Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин, выступая в Госдуме с отчетом надзорного органа за 2017 год, сообщил о несоответствии задач и финансирования госпрограмм.

"Выборочный анализ показал, что не до конца учтены или не учтены полностью стратегические задачи в госпрограммах", - сказал он. Глава Счетной палаты привел в пример стратегию развития малого и среднего бизнеса, где стоит задача увеличить в 2 раза долю МСП в ВВП - с 20 до 40% к 2030 году. Подпрограммой внутри госпрограммы при этом указан другой показатель, отметил он - 42 предприятия МСП в расчете на 1 тысячу человек. "А как соотносятся эти два показателя? Они соответствуют друг другу, или нет?", - сказал Кудрин.

"Деньги и результаты никак не соотносятся в наших программах. Бюджет живет своей жизнью, а госпрограммы - своей. По экспертной оценке СП, 31 утвержденная госпрограмма не соответствует документам стратегического планирования", - добавил он.

"К сожалению, стало плохой привычкой, что в разных документах ставятся разные задачи, которые не соотносятся между собой. Это подтверждает, что система стратегического планирования у нас сегодня не работает", - заключил он.

В результате проведенных контрольных мероприятий Счетной палаты общая сумма выявленных в 2017 году нарушений в ходе осуществления внешнего государственного аудита составила 1,865 трлн рублей (в 1,9 раза больше, чем в 2016 году - 965,8 млрд рублей).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Кудрин, Алексей Леонидович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Австрия выдала России главу ОПГ Аслана Гагиева
2
Делай как Буш: почему США покинули Совет ООН по правам человека
3
Комитет СФ не поддержал законопроект, приравнивающий доходы депутатов к средним по РФ
4
Подозреваемая в шпионаже Карина Цуркан вышла из гражданства Молдовы в 2016 году
5
Захарова заявила, что Запад обманул Россию
6
Украинские силовики активизировали наступательные действия в Донбассе
7
Минтруд: повышение пенсий на 1000 рублей с 2019 года будет проходить с помощью индексации
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости