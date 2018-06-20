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Счетная палата подготовит предложения по реформе межбюджетных отношений с регионами

Экономика и бизнес
20 июня, 15:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

Глава ведомства Алексей Кудрин также напомнил, что более половины всех налогов собирается в 10 субъектах страны

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Счетная палата представит в правительство свои предложения по реформированию межбюджетных отношений с регионами. Варианты совершенствования системы обсуждаются сейчас в правительстве, сказал глава Счетной палаты Алексей Кудрин, выступая в Госдуме с отчетом надзорного органа за 2017 год.

"Сейчас правительство обсуждает варианты совершенствования межбюджетных отношений с учетом так называемого модельного бюджета. Я не могу говорить за Счетную палату в целом, это коллегиальный орган. Но мы также представим предложения по совершенствованию этого подхода", - заметил он.

Кудрин напомнил, что высокая централизация доходов в федеральном бюджете связана с тем, что налоговая база субъектов РФ неравномерна: более 50% всех налогов собирается в 10 субъектах РФ, и если сохраняется единый норматив по отчислению налогов, то должна быть и высокая централизация налогов, и значительные трансферты в регионы.

"Насколько я знаю, новый состав правительства тоже озабочен этой ситуацией и готовит свои предложения по совершенствованию межбюджетных отношений, которые в большей степени учитывали бы интересы субъектов РФ", - заключил Кудрин.

Он также отметил, что, по его мнению, существует необходимость в увеличении объемов дотационного фонда для регионов.

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Кудрин, Алексей Леонидович
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