S&P изменило на "стабильный" прогноз по рейтингам МТС

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство S&P изменило на "стабильный" прогноз по долгосрочным кредитным рейтингам МТС в иностранной и национальной валютах. Как сообщается в пресс-релизе агентства, сами рейтинги были подтверждены на уровне "ВВ".

Ранее в начале года рейтинги оператора были помещены в список на пересмотр с "негативным" прогнозом.

Рейтинги МТС отражают финансовый профиль оператора, который занимает лидирующую позицию на рынке РФ с долей в 31% абонентов по состоянию на конец марта текущего года. Кроме того, эксперты агентства учитывают хорошее качество мобильной связи оператора, а также рентабильность показателя EBITDA, которая находится выше уровня 40%, чем у российских и европейских компаний отрасли.