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S&P изменило на "стабильный" прогноз по рейтингам МТС

Экономика и бизнес
20 июня, 15:02 UTC+3 МОСКВА 20, июня. /ТАСС

Рейтинги подтверждены на уровне "ВВ"

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство S&P изменило на "стабильный" прогноз по долгосрочным кредитным рейтингам МТС в иностранной и национальной валютах. Как сообщается в пресс-релизе агентства, сами рейтинги были подтверждены на уровне "ВВ".

Ранее в начале года рейтинги оператора были помещены в список на пересмотр с "негативным" прогнозом.

Рейтинги МТС отражают финансовый профиль оператора, который занимает лидирующую позицию на рынке РФ с долей в 31% абонентов по состоянию на конец марта текущего года. Кроме того, эксперты агентства учитывают хорошее качество мобильной связи оператора, а также рентабильность показателя EBITDA, которая находится выше уровня 40%, чем у российских и европейских компаний отрасли.

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