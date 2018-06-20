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Минфин не будет повышать минимальную розничную цену на алкоголь в 2018 году

Экономика и бизнес
20 июня, 15:59 UTC+3

В ведомстве заявили, что лишь внесут технические изменения в приказ, что никак не повлияет на тарифы

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© Владимир Смирнов/ТАСС

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Минфин России не планирует повышать или как-либо менять минимальную розничную цену (МРЦ) на алкоголь в 2018 году, сообщила пресс-служба ведомства.

"Минфин не планирует менять установленные минимальные розничные цены на алкоголь и увеличивать их. Будут внесены лишь технические изменения в приказ Минфина, что не окажет влияния на них", - сообщил Минфин.

В среду газета "Известия" со ссылкой на письмо Росалкогольрегулирования сообщала, что Минфин готовил изменение МРЦ на алкоголь в 2018 году.

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