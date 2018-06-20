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Реальные располагаемые доходы россиян снизились в мае к апрелю на 9,3%

Экономика и бизнес
20 июня, 16:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

Денежные доходы в среднем на душу населения достигли 30,438 тыс. рублей, увеличившись на 6,1% в годовом выражении

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Реальные располагаемые доходы россиян в мае 2018 года, по предварительным данным, выросли в годовом выражении на 0,3%, а к апрелю 2018 года - снизились на 9,3%, сообщила Федеральная служба государственной статистики РФ (Росстат).

Денежные доходы в среднем на душу населения в мае 2018 года увеличились в годовом выражении на 6,1% - до 30,438 тыс. рублей.

Среднемесячная начисленная номинальная заработная плата по итогам мая составила 43,815 тыс. рублей, что на 9,9% выше, чем годом ранее.

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