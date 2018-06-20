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"Газпром межрегионгаз": для дальнейшей газификации Марий Эл необходим новый газопровод

Экономика и бизнес
20 июня, 16:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

По словам гендиректора компании Кирилла Селезнева, газопровод должен пройти по территории республики, а также Нижегородской и Кировской областей

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ТАСС, 20 июня. Уровень газификации в Марий Эл превышает 88%. Для дальнейшего ее развития необходимо построить магистральный газопровод, который должен пройти через территорию республики и Нижегородской и Кировской областей, сообщил в среду журналистам гендиректор "Газпром межрегионгаз" Кирилл Селезнев.

"Уровень газификации Марий Эл достаточно высокий, он более 88%. На данный момент дальнейшая газификация региона невозможна ввиду удаленности его от существующих магистральных газопроводов. Соответственно, необходимо строительство нового магистрального газопровода, который должен будет пройти по территории практически трех регионов: это Марий Эл, Нижегородская область и Кировская область", - сказал он на пресс-конференции "Поставки газа на внутренний рынок. Реализация программы газификации российских регионов" в региональном информационном центре ТАСС в Санкт-Петербурге.

Селезнев уточнил, что строительство указанного газопровода отвечает производственное отделение "Газпрома". "Пока вопрос не решен, я могу только порекомендовать, чтобы руководство регионов ставило этот вопрос перед руководством "Газпрома", - добавил он.

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