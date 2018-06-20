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Газпром планирует в девять раз увеличить объем потребления газа в Приморье к 2025 году

Экономика и бизнес
20 июня, 16:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

Увеличение объемов в несколько раз может произойти благодаря крупным потребителям, например, резидентам ТОР, уточнил генеральный директор "Газпром межрегионгаз" Кирилл Селезнев

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ТАСС, 20 июня. Объем потребления газа в Приморском крае планируется увеличить к 2025 году в девять раз - до 9 млрд куб. м. Об этом сообщил член правления, начальник департамента, генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз" Кирилл Селезнев на пресс-конференции в РИЦ Санкт-Петербург "Поставки газа на внутренний рынок. Реализация Программы газификации российских регионов".

"В отношении Приморского края у нас на сегодняшний день объем потребления составляет 1 млрд куб. м. газа. Безусловно, мощности газопровода Сахалин-Хабаровск-Владивосток являются сдерживающим фактором. Мы ожидаем к 2025 году объем потребления порядка 9 млрд куб. м. газа", - сказал он.

Селезнев добавил, что увеличение объемов в несколько раз может произойти благодаря крупным потребителям, например, резидентам ТОР. В качестве таковых он назвал Находкинский завод минеральных удобрений и судостроительный комплекс "Звезда".

Он отметил, что в рамках программы газификации был построен газопровод к комплексу "Звезда" в поселке Большой Камень. В начале 2019 года планируется запустить строительство газопровода до города Находка и поселка Врангель. По его словам, проектно-изыскательские работы по данному проекту уже завершены.

Ранее сообщалось, что в 2017 году "Газпром" выделил Приморскому краю больше всего средств на газификацию. Глава компании Алексей Миллер объяснял это политикой ускоренного развития Дальнего Востока, которая проводится руководством страны.

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