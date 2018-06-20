Владимирский завод Росатома продает производственные помещения за 2 млрд рублей

ВЛАДИМИР, 20 июня. /ТАСС/. Акционерное общество "ВПО "Точмаш", входящее в состав топливной компании Росатома "ТВЭЛ", разместило в интернете объявление о продаже производственных помещений во Владимире. Некогда одно из крупнейших предприятий региона реализует комплекс зданий и сооружений общей площадью около 380 тыс. кв. метров за 2 млрд рублей, говорится на сайте объявлений "Avito".

"Продается комплекс зданий и сооружений производственно-складского и офисного назначения общей площадью около 380 тыс. кв. м на 11 земельных участках общей площадью 57 га", - говорится в объявлении.

В состав выставленного на продажу комплекса входят 49 капитальных зданий и 45 сооружений. Как отмечается, помещения были возведены в период 1965-1984 годов, оснащены всей необходимой инфраструктурой и могут использоваться под создание технопарка или арендного бизнеса.

"Действительно, мы дали объявление о продаже избыточных площадей. Сегодняшнему инновационному производству такие площади, которые были необходимы раньше, уже не требуются. Кроме того, затраты на их содержание ежегодно составляют более 250 млн рублей", - сообщил журналистам в среду генеральный директор завода Дмитрий Багдатьев.

Он также отметил, что сегодня ведутся переговоры с некоторыми российскими компаниями, проявившими интерес к площадке, в частности, во Владимир могут прийти инвесторы, связанные с высокоточными отраслями экономики и нефтяной отрасли. По словам Багдатьева, сегодня на площадке "Точмаша" в качестве арендаторов работают предприятия, входящие в контур Роснано и Ростеха.

Как сообщалось ранее, в начале 2017 года топливная компания Росатома "ТВЭЛ" для повышения производственной эффективности подготовила предложение о перемещении производства АО "ВПО "Точмаш" на другую промышленную площадку, расположенную на территории ПАО "КМЗ" (Ковров, Владимирская обл.). Отмечалось, что решение продиктовано сложной текущей ситуацией на заводе "Точмаш", который не обеспечен заказами, и, как следствие, его финансово- экономические показатели не удовлетворительны.