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Задолженность Ульяновской области за газ превысила 1,7 млрд рублей

Экономика и бизнес
20 июня, 16:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

График реструктуризации задолженности теплоснабжающих организаций подписан, отметил гендиректор "Газпром межрегионгаз" Кирилл Селезнев

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Долг Ульяновской области за газоснабжение достиг 1,745 млрд рублей, основная часть долга приходится на теплоснабжающие организации. Об этом сообщил журналистам в среду на пресс-конференции в РИЦ Санкт-Петербург "Поставки газа на внутренний рынок. Реализация программы газификации российских регионов" гендиректор "Газпром межрегионгаз" Кирилл Селезнев.

"На сегодняшний день задолженность 1 млрд 745 млн рублей, с начала года существенный прирост произошел. В основном это теплоснабжающие организации, в августе, если не будет динамики, то в Ульяновской области все [газификация] будет приостановлено", - сказал он.

Селезнев уточнил, что уже подписан график реструктуризации задолженности теплоснабжающих организаций. "Мы подписали [график] с руководством области, до 2022 года область из бюджета обязуется всю эту задолженность закрыть. Мы не успеваем еще закрывать задолженность прошлых лет до 2022 года, которая подписана, как у нас с начала года вырастает новая задолженность", - добавил он.

За I квартал 2018 года долг в регионе увеличился на 870 млн рублей.

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