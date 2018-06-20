Выпадающие доходы бюджета от снижения акцизов на топливо в 2018 г. составят 103 млрд руб.

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Выпадающие доходы федерального бюджета РФ от снижения топливных акцизов в 2018 году составят 103 млрд рублей и в полном объеме лягут на бюджет, сообщил замминистра финансов Илья Трунин, выступая на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

"По нашим оценкам, совокупный объем выпадающих доходов бюджетной системы до конца года составит 103 млрд рублей в случае принятия (поправок в бюджет - прим. ТАСС). С учетом того, что будет представлено в поправках к Бюджетному кодексу, весь этот объем ляжет на федеральный бюджет", - сказал Трунин.

С начала года в России отмечался рост цен на бензин и дизельное топливо. Для сдерживания роста топливных с 1 июня были снижены акцизы на бензин на 3 тыс. рублей с тонны и на дизельное топливо на 2 тыс. рублей с тонны. Также было решено отказаться от планового повышения акцизов на 700 рублей с 1 июля 2018 года.

Для того, чтобы компенсировать регионам выпадающие доходы от снижения акцизов, планируется вновь перераспределить поступления от акцизов на топливо между федеральным и региональными бюджетами.

Согласно поправкам правительства в Бюджетный кодекс, с 1 июля по 31 декабря 2018 года регионы будут получать 84,4% всех поступлений от топливных акцизов (сейчас - 57%), а федеральный бюджет - оставшуюся сумму. Сейчас этот норматив установлен на уровне 42,9% в федеральный бюджет и 57,1% в региональные бюджеты.

В январе 2019 года регионам перечислят 86,65% поступлений, а с 1 февраля и до конца 2019 года федеральный бюджет будет получать 41,9%, остальное достанется регионам. Ранее на 2019 год был заложен норматив 41,9% - в федеральный бюджет и 58,1% в региональные бюджеты.

А чтобы не допустить недофинансирования Федерального дорожного фонда, куда перечисляется доля топливных акцизов, поступающих в федеральный бюджет, предусмотрено изменение коэффициента, который применяется при расчете базового объема бюджетных ассигнований - 0,54 в 2018 году и 0,37 в 2019 году.

Регулирование в нефтяной отрасли

Трунин также отметил, что 21 июня кабмин рассмотрит предложения по дальнейшему регулированию налоговой и тарифной политики в нефтяной отрасли.

"Дальнейшее регулирование вопросов, связанных с акцизной политикой, правительство рассмотрит завтра", - сказал глава комитета Андрей Макаров. Трунин, в свою очередь, подтвердил эту информацию, уточнив, что обсуждение состоится, если "ничего не изменится".

РФ проводит налоговый маневр в нефтяной сфере, который планируется завершить в 2024 году. Речь идет об отказе от экспортной пошлины на нефть и повышении НДПИ. Окончательно принять условия проведения налогового маневра планируется на заседании правительства 21 июня.