Фонд технологического развития появится в Ульяновской области до конца года

УЛЬЯНОВСК, 20 июня. /ТАСС/. Фонд технологического развития для поддержки инновационных бизнес-проектов будет учрежден в Ульяновской области до конца года, на 2019 год в него будет заложено порядка 50 млн рублей. Об этом заявил в среду губернатор Ульяновской области Сергей Морозов на совещании, посвященном приоритетам научно-технической и инновационной политики в соответствии с новым майским указом президента России, которое прошло в пространстве коллективной работы "Точка кипения - Ульяновск".

"Одной из стратегических задач фонда станет эффективное использование научно-технического потенциала Ульяновской области. <…> Нам необходимо заложить в бюджет на следующий год не менее 50 миллионов рублей на работу фонда", - сказал он.

Губернатор добавил, что фонд станет одним из основных элементов инновационной инфраструктуры региона и обеспечит финансирование инновационных бизнес-проектов. "Данная работа подразумевает внедрение в производство передовых достижений науки и техники, формирование инновационной инфраструктуры. В конечном итоге это позволит создать новые высокопроизводительные рабочие места, обеспечить условия для динамичного развития наукоёмких технологий", - уточнил Морозов.

Глава региона также отметил, что необходимо наращивать инновационный потенциал, создавать благоприятные условия для технологического предпринимательства и привлекать частные инвестиции.