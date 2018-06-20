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Фонд технологического развития появится в Ульяновской области до конца года

Экономика и бизнес
20 июня, 18:11 UTC+3 УЛЬЯНОВСК УЛЬЯНОВСК 20, июня. /ТАСС

Фонд станет одним из основных элементов инновационной инфраструктуры региона и обеспечит финансирование инновационных бизнес-проектов, считает глава региона Сергей Морозов

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УЛЬЯНОВСК, 20 июня. /ТАСС/. Фонд технологического развития для поддержки инновационных бизнес-проектов будет учрежден в Ульяновской области до конца года, на 2019 год в него будет заложено порядка 50 млн рублей. Об этом заявил в среду губернатор Ульяновской области Сергей Морозов на совещании, посвященном приоритетам научно-технической и инновационной политики в соответствии с новым майским указом президента России, которое прошло в пространстве коллективной работы "Точка кипения - Ульяновск".

"Одной из стратегических задач фонда станет эффективное использование научно-технического потенциала Ульяновской области. <…> Нам необходимо заложить в бюджет на следующий год не менее 50 миллионов рублей на работу фонда", - сказал он.

Губернатор добавил, что фонд станет одним из основных элементов инновационной инфраструктуры региона и обеспечит финансирование инновационных бизнес-проектов. "Данная работа подразумевает внедрение в производство передовых достижений науки и техники, формирование инновационной инфраструктуры. В конечном итоге это позволит создать новые высокопроизводительные рабочие места, обеспечить условия для динамичного развития наукоёмких технологий", - уточнил Морозов.

Глава региона также отметил, что необходимо наращивать инновационный потенциал, создавать благоприятные условия для технологического предпринимательства и привлекать частные инвестиции.

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