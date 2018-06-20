Задолженность Пермского края за газ с начала года выросла на 10%

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Задолженность Пермского края за поставленный газ увеличилась на 390 млн рублей с начала года и достигла 4,4 млрд рублей. Об этом сообщил журналистам в среду на пресс-конференции, посвященной поставкам газа на внутренний рынок и программе газификации регионов, в пресс-центре ТАСС в Санкт-Петербурге гендиректор компании "Газпром межрегионгаз" Кирилл Селезнев.

"У нас с начала года по Пермскому краю увеличилась задолженность за поставленный газ на 10%, это порядка 390 млн рублей. И по состоянию на 1 мая она составляет 4 млрд 309 млн рублей", - сказал он.

Селезнев добавил, что при такой задолженности никакой речи о дальнейшей газификации, об увеличении инвестиций в газификацию и о работе программы "Газпром - детям" быть не может. "Еще раз обращаю внимание, что более 4 млрд рублей - задолженность за поставленный газ. Пока этот вопрос не будет коренным образом решен, речи об увеличении инвестиций в газификацию, в автономную газификацию, теплоэнергетику никакой быть не может", - отметил он.

По словам Селезнева, в рамках программы газификации регионов РФ в газификацию Пермского края предусмотрено 575 млн рублей. "Ведется строительство десяти объектов газификации и начато проектирование трех объектов СПГ [сжиженный природный газ] в части автономной газификации. <…> В 2015 году объекты автономной газификации были завершены, но на сегодняшний день загрузка этих объектов составляет всего лишь 16%. Здесь есть очень большой провал именно функционала региона, связанного с подготовкой потребителей к приему газа", - добавил он.

Селезнев уточнил, что взаимодействие с руководством региона по этому вопросу.

"Что касается теплоэнергетики, мы с руководством региона данный вопрос обсуждали, губернатор его перед нами поднимал. <…> Тот уровень тарифов, который на сегодняшний день существует, не может позволить выполнить данный вид работ, чтобы была экономическая эффективность, поэтому необходимы субсидии со стороны местного бюджета. Если они будут предоставлены, предоставлены гарантии, то, как и в ряде других регионов, мы будем продолжать работу", - отметил он.