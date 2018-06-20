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В Новгородской области реализуются проекты в молочном хозяйстве на 2 млрд рублей

Экономика и бизнес
20 июня, 20:51 UTC+3 ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД НОВГОРОД 20, июня. /ТАСС

Министр сельского хозяйства региона Елена Покровская отметила, что выход новых предприятий на полную мощность позволит увеличить производство молока на 12 тыс. т

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 20 июня. /ТАСС/. Инвестиционные проекты в сфере молочного хозяйства на сумму порядка 2 млрд рублей реализуются в Новгородской области, выход новых предприятий на полную мощность позволит региону увеличить производство молока на 12 тыс. т в год, сообщила в среду ТАСС министр сельского хозяйства Новгородской области Елена Покровская.

"В этом году компания "Белгранкорм - Великий Новгород" планирует ввести в эксплуатацию молочный комплекс на 400 голов дойного стада в Крестецком районе, сумма инвестиций проекта - 200 млн рублей. Сумма реализации всех инвестиционных проектов молочной отрасли, которые сейчас создаются в Новгородской области, составляет порядка 2 млрд рублей", - сказала Покровская, добавив, что выход новых предприятий на полную мощность обеспечит рост производства молока в регионе на 12 тыс. т в год.

По словам Покровской, три проекта по строительству молочно-товарных ферм находятся на прединвестиционной стадии, они рассчитаны более чем на 2 тыс. голов. Сельскохозяйственный кооператив "Левочский" в Хвойнинском районе завершает строительство и модернизацию цеха по переработке молока мощностью 10 т в сутки. ЗАО "Савино" приступило к строительству цеха суточной мощностью 6 т в Новгородском районе. Предприятие "Актагон" планирует ввести в эксплуатацию цех по переработке молока мощностью 2 т в сутки в Любытинском районе.

Как отметила министр, для мотивации производителей в областной закон об инвестиционной деятельности были внесены изменения, которые предполагают освобождение от уплаты налогов на семт лет при вложении не менее 150 млн рублей в строительство молочных ферм.

По информации министерства сельского хозяйства Новгородской области, объем производства молока в 2017 году по сравнению с предыдущим годом сократился более чем на 3 тыс. т и составил 75,8 тыс. т. В 2018 году профильное министерство планирует сохранить объемы 2017 года.

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