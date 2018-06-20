Газопровод за 22 млрд рублей планируют сдать в Вологодской области в 2021 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 июня. /ТАСС/. Газопровод-отвод к городам Кириллов, Белозерск, Липин Бор, Вытегра Вологодской области и городу Пудож Карелии, планируется построить в 2021 году. Проект оценивается в 22 млрд рублей, рассказал в среду член правления, начальник департамента ПАО "Газпром", генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз" Кирилл Селезнев на пресс-конференции в РИЦ Санкт-Петербург "Поставки газа на внутренний рынок. Реализация программы газификации российских регионов".

"Действительно, этот газопровод-отвод достаточно капиталоемкий, порядка 22 млрд рублей. В этом году "Газпром" планирует приступить к строительно-монтажным работам. По двум ГРС [газораспределительным станциям], которые входят в состав объекта, ведется проектирование. Планируется весь комплекс работ завершить в 2021 году", - сказал Селезнев, отвечая на вопрос журналистов о ходе работ на объекте, который имеет важное значение для популярных среди туристов районов области.

Кроме того, сообщил гендиректор, в рамках программы газификации Вологодской области на 2018 предусмотрено 343 млн рублей, идет строительство 11 и проектирование семи объектов газификации в 13 районах Вологодской области. "При этом в начале года почти на 9% увеличилась просроченная дебиторская задолженность в этом регионе [за поставленный газ] и на сегодня она составляет чуть более 1 млрд рублей", - сообщил гендиректор.

Ранее сообщалось, что газопровод на Кириллов, Белозерск, Липин Бор, Вытегру и карельский город Пудож позволит обеспечить природным газом население Шекснинского, Кирилловского, Вологодского, Вашкинского, Вытегорского районов Вологодской области и Пудожского района Карелии - более 75 тыс. местных жителей и объекты инфраструктуры. Предполагалось, что к 2022 году газ получит 21 из 26 муниципалитетов Вологодской области.