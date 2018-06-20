"Укртрансгаз": Украине грозит срыв реформы рынка газа из-за нового Кодекса ГТС

КИЕВ, 20 июня. /ТАСС/. Работа рынка природного газа на Украине может оказаться под угрозой, начиная с 1 августа, когда вступит в силу отредактированный Кодекс газотранспортной системы (ГТС) страны, который не был согласован с Европейский энергетическим сообществом. Об этом сообщила в среду пресс-служба компании-оператора ГТС страны "Укртрансгаз".

"Кодекс в редакции, утвержденной (регулятором), не только не достигает основной цели реформы, но и ставит под угрозу само функционирования рынка природного газа в Украине", - сказано в сообщении. При этом подчеркивается, что версия Кодекса ГТС, которая вступает в силу с 1 августа, не соответствует ни духу европейского законодательства и нормам Третьего энергопакета, ни практикам европейских газовых операторов.

"Дальнейшее реформирование рынка газа на Украине и функционирование независимого оператора ГТС невозможно без принятия Кодекса ГТС, который будет гармонизирован с профильными европейскими стандартами", - заявили в "Укртрансгазе".

Кабинет министров страны начал поиск партнеров по управлению украинской ГТС в декабре прошлого года. Закон Украины "О рынке природного газа" предусматривает возможность привлечения инвестора к работе и управлению ГТС путем обладания до 49% акций оператора газотранспортной системы - компании "Магистральные газопроводы Украины". Этому предприятию в скором времени планируется передать от компании "Укртрансгаз" все магистральные газопроводы страны в рамках реформы группы компаний "Нафтогаз Украины".

В то же время менеджмент "Нафтогаза" не поддерживает идею минэнергоугля Украины о передаче новому оператору активов, в том числе подземных хранилищ газа. Как заявлял глава компании Андрей Коболев, это решение является "вредным" для Киева и может стать дополнительным аргументом для европейской стороны в пользу строительства газопроводов в обход Украины. Кроме того, сообщал он, Стокгольмский арбитраж с "Газпромом" не дал согласия на передачу активов, поэтому следует отложить этот процесс до завершения действия контракта с РФ по транзиту газа, то есть до 2020 года.