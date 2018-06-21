Медведев обсудит с кабмином налоговый маневр в ТЭК и проведет совещание по проекту бюджета

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев проведет в четверг заседание правительства, а также заседание правительственной комиссии по бюджетным проектировкам. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

В частности, темой первого мероприятия станет обсуждение законопроектов, касающихся завершения налогового маневра в нефтяной отрасли. Для этого планируется в том числе внести поправки в Налоговый кодекс и закон о таможенном тарифе.

Как сообщалось ранее, налоговый маневр будет заключаться в поэтапной отмене экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты с одновременным повышением налога на добычу полезных ископаемых. Реализовать эти меры планируется в 2019-2024 годах. Предполагается, что в результате экспорт нефти и нефтепродуктов станет более выгодным, а внутренние цены на них и на нефть для переработки вырастут. Чтобы избежать удорожания топлива на внутреннем рынке, введут обратный акциз на нефть для НПЗ.

Повестка заседания кабмина

Всего члены правительства планируют в четверг рассмотреть семь законопроектов. Помимо выше названных будут обсуждаться поправки в закон о бухгалтерском учете и в Налоговый кодекс РФ, которые отменят обязанность экономических субъектов представлять обязательный экземпляр годовой бухгалтерской отчетности в орган государственной статистики. Такая отчетность будет представляться только в налоговый орган в электронном виде.

Изменения в Бюджетный кодекс, как предполагается, установят единый принцип зачисления в бюджеты разных уровней доходов от штрафов, неустоек, пеней, а также средств, поступающих в целях возмещения вреда окружающей среде. Кабмин рассмотрит и поправки в Земельный кодекс, направленные на устранение неопределенности в правовом регулировании вопросов определения видов разрешенного использования земельных участков, для чего предлагается дополнить кодекс новой главой.

В повестке дня заседания значится пакет поправок в ряд законов, определяющий меры уголовной и административной ответственности за предоставление заведомо ложного экспертного заключения в сфере госзакупок. Документом также предполагается установить единые требования к оформлению результатов экспертиз, проводимых экспертами и экспертными организациями.

Наконец, будут рассмотрены поправки в законодательство, предусматривающие возможность возврата заемщику - физическому лицу части уплаченной им страховой премии при досрочном отказе от договора страхования в связи с досрочным исполнением обязательств по договору потребительского кредита.

Бюджетные проектировки

21 июня Медведев проведет также заседание правительственной комиссии по бюджетным проектировкам, в ходе которого будет обсуждаться формирование проекта федерального бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. В заседании примут участие первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов, вице-премьеры Константин Чуйченко, Максим Акимов, Юрий Борисов, Татьяна Голикова, Ольга Голодец, Алексей Гордеев, Дмитрий Козак, Виталий Мутко, а также федеральные министры.

Ранее глава правительства сообщал о планах провести заседание комиссии на встрече с председателем Счетной палаты РФ Алексеем Кудриным. Премьер, в частности, выразил надежду на то, что СП внесет вклад для более качественной подготовки бюджета на ближайшие три года.

Первый вице-премьер - министр финансов в начале недели заявлял, что ведомство представит 11 июля на парламентских слушаниях в Госдуме первые проектировки бюджета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов. Силуанов отмечал, что на этих слушаниях Минфин с парламентом будут рассматривать основные приоритеты, которые правительство будет предлагать на следующую трехлетку.

Согласно действующей редакции закона о бюджете, доходы в 2019 году оцениваются в 15,55 трлн рублей, расходы - в 16,4 трлн рублей. Таким образом, дефицит федерального бюджета составит в 2019 году, согласно документу, 819,1 млрд рублей, или 0,8% ВВП. Однако стоит отметить, что в Госдуме в настоящее время рассматриваются поправки в бюджет текущего года, которые предусматривают профицит на уровне 0,5% ВВП вместо ранее заложенного дефицита в 1,3 трлн рублей, или 1,3% ВВП.