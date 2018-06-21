Минздрав поддержал идею запретить продажу алкоголя в ПЭТ-таре объемом более 0,5 л

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Минздрав РФ поддержал законопроект о запрете продажи алкогольной продукции в полимерной потребительской таре (ПЭТ, сокращенно от полиэтилентерефталата) больше 0,5 литра, внесенный в Госдуму в апреле. Об этом в четверг пишет газета "Известия".

"Использование пластиковой упаковки при производстве алкогольной продукции снижает ее стоимость, а значит, увеличивает степень доступности алкоголя для населения", - пояснили изданию в ведомстве. Роспотребнадзор, по информации "Известий", также поддержал инициативу.

При этом Минфин, пишет газета, подготовил отрицательный отзыв на законопроект, объяснив это значительными расходами малых и средних пивоварен на переоборудование производства, что может привести к снижению акцизных поступлений в бюджет, росту цен и доли контрафактной продукции.

"Кроме того, необходимо учитывать, что порядка 80% полимерной потребительской тары изготавливается на российских предприятиях", - цитирует газета отзыв. По мнению представителей ведомства, запрет вызовет финансовые проблемы у производителей пластиковых изделий, которые приведут к массовым увольнениям и сокращениям. Отрицательный отзыв был также согласован с Минэкономразвития, отмечают "Известия".

Сейчас законодательно действует запрет на производство, оборот и розничную продажу алкогольной продукции в ПЭТ-таре объемом более 1,5 л, за исключением продукции, поставляемой на экспорт.

Законопроект о поэтапном запрете на производство, оборот и розничную продажу алкогольной продукции в ПЭТ-таре объемом более 0,5 литра (за исключением поставляемой на экспорт) был внесен в нижнюю палату парламента группой депутатов Госдумы от фракции "Единая Россия" и членов Совета Федерации. В пояснительной записке к документу отмечалось, что такой запрет будет способствовать снижению уровня алкоголизации населения и улучшению здоровья нации.