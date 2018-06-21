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Ульяновские власти заявили, что не будут срывать срок выплат долга "Газпром межрегионгазу"

Экономика и бизнес
21 июня, 10:19 UTC+3 УЛЬЯНОВСК УЛЬЯНОВСК 21, июня. /ТАСС

Долг региона за газоснабжение достиг 1 млрд 745 млн рублей

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УЛЬЯНОВСК, 21 июня. /ТАСС/. Власти Ульяновской области не намерены срывать сроки графика выплаты задолженности региона за газ перед компанией "Газпром межрегионгаз". Об этом сообщил ТАСС председатель областного правительства Александр Смекалин.

Долг Ульяновской области за газоснабжение достиг 1 млрд 745 млн рублей, основная часть долга приходится на теплоснабжающие организации. За I квартал 2018 года долг в регионе увеличился на 870 млн рублей.

"Мы встречались с генеральным директором компании "Газпром межрегионгаз" Кириллом Селезневым и определили график погашения задолженности. Сейчас все договоренности, которые были зафиксированы в протоколе, выполняются. Мы не намерены срывать сроки и держим ситуацию на постоянном контроле", - сказал он.

Ранее гендиректор "Газпром межрегионгаз" Кирилл Селезнев сообщил, что в августе, если не будет динамики в погашении задолженности, то в Ульяновской области газификацию приостановят. Он уточнил, что подписан график реструктуризации задолженности теплоснабжающих организаций. Согласно договоренностям, до 2022 года область из бюджета обязуется закрыть всю задолженность.

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