Алексей Заботкин из ВТБ Капитала возглавит департамент денежно-кредитной политики ЦБ

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Департамент денежно-кредитной политики Банка России с 20 августа возглавит Алексей Заботкин, сменив на этом посту Игоря Дмитриева, сообщил ЦБ.

Сейчас Заботкин руководит управлением инвестиционной стратегии ВТБ Капитала, подтвердил ВТБ агентству ТАСС.

Дмитриев с 25 июня 2018 года уходит в отставку, с 26 июня исполнять его обязанности будет Андрей Липин.

"Игорь Александрович проработал в Банке России 20 лет, последние пять лет возглавлял департамент денежно-кредитной политики. Именно в этот период происходил очень важный и очень сложный переход к инфляционному таргетированию, и его личный вклад в достижение в прошлом году цели по инфляции в 4% сложно переоценить", - говорится в сообщении со ссылкой на главу Банка России Эльвиру Набиуллину.

В официальном аккаунте ЦБ РФ в Facebook опубликовано видеообращение Дмитриева, в котором он благодарит своих коллег из Центробанка за совместную работу, а также говорит, что хочет "попробовать что-то новое, побыть с семьей, с друзьями, сосредоточиться на личных проектах".