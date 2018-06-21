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В моногородах Якутии до конца года создадут более 4,3 тыс. рабочих мест

Экономика и бизнес
21 июня, 10:32 UTC+3 ЯКУТСК ЯКУТСК 21, июня. /ТАСС

Администрации моногородов также предоставят бизнес-планы инвестиционных проектов

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ЯКУТСК, 21 июня. /ТАСС/. Власти Якутии планируют создать до конца 2018 года около 4,4 тыс. новых рабочих мест для диверсификации экономики моногородов региона. Об этом ТАСС сообщили в четверг в минэкономики региона.

"Планируется создать до конца этого года создать 4394 новых рабочих мест в моногородах, не связанных с деятельностью градообразующих предприятий. Ответственность за их создание будут нести местные администрации и власти региона", - сообщили в ведомстве.

Кроме того, по данным властей, до конца года администрации моногородов представят бизнес-планы инвестиционных проектов. "В основном, эта работа завершена. Наиболее качественные проекты представлены администрацией якутского города Мирный, который является столицей алмазной промышленности на западе региона", - отметил представитель министерства.

Власти поддержат также благоустройство моногородов, которые находятся, преимущественно, в западной и южной части Якутии, где развита промышленность. "Планируется проведение ремонта центральных улиц моногородов, а также модернизация зон регистрации и ожидания приема в медицинских учреждениях моногородов", - сообщил собеседник.

Республика Саха (Якутия) с 2017 года участвует в реализации приоритетной федеральной программы "Комплексное развитие моногородов". По итогам года регион перевыполнил план по созданию диверсифицированных рабочих мест на 123%, создав около 3 тыс. новых рабочих мест. Всего в регионе находятся шесть моногородов и поселков.

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