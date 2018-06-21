Кабмин предложил поправки об упрощении порядка возмещения НДС

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Правительство подготовило поправки в Налоговой кодекс, предусматривающие сокращение сроков камеральных проверок по НДС, отмену контроля за трансфертным ценообразованием по сделкам внутри страны и расширение практики применения упрощенного порядка возмещения НДС. Законопроект опубликован в четверг на сайте кабмина.

Поправки также предусматривают сохранение права на зачет НДС до 1 января 2019 года для сельхозтоваропроизводителей в случае приобретения товаров, работ, услуг за счет бюджетных средств, а также отмену налога на движимое имущество организаций. Кроме того, отменяется безусловное право субъектов РФ снижать базовую ставку налога на прибыль, зачисляемого в региональные бюджеты, на 4,5 процентных пункта для отдельных категорий налогоплательщиков.

Поправки также запрещают регистрацию договоров о создании консолидированных групп налогоплательщиков.

20 июня Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал законопроект о повышении НДС до 20%. Рост НДС приведет к дополнительным доходам федерального бюджета в размере 620 млрд руб. в год, начиная с 2019 года, подсчитало правительство. Законопроект также предлагает предоставить налогоплательщикам - производителям право не восстанавливать принятый к вычету НДС по товарам (работам, услугам), приобретенным за счет субсидий, полученных в 2018 году на компенсацию части затрат, связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств в отношении колесных транспортных средств, высокопроизводительной самоходной и прицепной техники, в том числе сельскохозяйственной техники.

Эта мера приведет к потерям доходов федерального бюджета в размере 27 млрд руб.