"Лукойл": снижение акцизов на нефтепродукты позволит стабилизировать их цены

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Снижение акцизов на нефтепродукты позволит стабилизировать цены на них после резкого роста при сохранении уровня доходности продаж, считает президент "Лукойла" Вагит Алекперов.

"В ходе диалога с правительством достигнуты важные договоренности, в том числе по снижению акцизов. Это позволит стабилизировать цену с сохранением приемлемого уровня доходности сбытового бизнеса", - сказал он, выступая на годовом собрании акционеров компании.

Власти снизили с 1 июня акцизы на бензин на 3 тыс. рублей с тонны и на дизельное топливо на 2 тыс. рублей с тонны и отказались от планового повышения акцизов на 700 рублей с 1 июля 2018 года. Правительство также договорилось с нефтекомпаниями о "заморозке" цен на топливо и росте поставок на внутренний рынок, пригрозив в случае подорожания бензина повысить экспортную пошлину на нефтепродукты.

В начале июня Московская топливная ассоциация сообщила, что бензин в Москве стал дешеветь впервые с конца марта, а Минэнерго и ФАС заявили о стабилизации.