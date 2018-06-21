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"Лукойл": снижение акцизов на нефтепродукты позволит стабилизировать их цены

Экономика и бизнес
21 июня, 12:51 UTC+3 МОСКВА 21, июня. /ТАСС

Власти снизили с 1 июня акцизы на бензин и на дизтопливо и отказались от планового повышения акцизов с 1 июля

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Снижение акцизов на нефтепродукты позволит стабилизировать цены на них после резкого роста при сохранении уровня доходности продаж, считает президент "Лукойла" Вагит Алекперов.

"В ходе диалога с правительством достигнуты важные договоренности, в том числе по снижению акцизов. Это позволит стабилизировать цену с сохранением приемлемого уровня доходности сбытового бизнеса", - сказал он, выступая на годовом собрании акционеров компании.

Власти снизили с 1 июня акцизы на бензин на 3 тыс. рублей с тонны и на дизельное топливо на 2 тыс. рублей с тонны и отказались от планового повышения акцизов на 700 рублей с 1 июля 2018 года. Правительство также договорилось с нефтекомпаниями о "заморозке" цен на топливо и росте поставок на внутренний рынок, пригрозив в случае подорожания бензина повысить экспортную пошлину на нефтепродукты.

В начале июня Московская топливная ассоциация сообщила, что бензин в Москве стал дешеветь впервые с конца марта, а Минэнерго и ФАС заявили о стабилизации.

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Ситуация с ценами на бензин в России
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