Глава Минтранса заявил о поддержке Минэкономразвития его выдвижения в совет директоров РЖД

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Министр транспорта РФ Евгений Дитрих сообщил, что Минэкономразвития поддержало его выдвижение в совет директоров ОАО "Российские железные дороги" (РЖД).

"Минэкономразвития поддержало, - сказал он журналистам. - Кандидатура предложена, правительство оформляет документы".

Комментируя предложение Минтранса о выдвижении в совет директоров министра (сейчас входит замминистра Алан Лушников - прим. ред.), Дитрих сказал: "Это показывает значимость РЖД для транспортного комплекса, необходимость специальным образом мониторить и контролировать".

15 июня сообщалось, что Минтранс РФ направил предложение ввести главу министерства Евгения Дитриха в совет директоров РЖД.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился выдвинуть 13 кандидатов в совет директоров РЖД. В их число вошел Аркадий Дворкович. Согласно документу, в список новых кандидатов в совет директоров компании вошли бывший губернатор Красноярского края Виктор Толоконский, бывший председатель правления Россельхозбанка Дмитрий Патрушев и замминистра экономического развития Михаил Расстригин.

Остальные семь действующих представителей государства в совете директоров также входят в число кандидатов. Это гендиректор - председатель правления РЖД Олег Белозеров, председатели советов директоров группы "ЕСН" и Русской холдинговой компании Григорий Березкин и Александр Рязанов, гендиректор "Управляющей компании РФПИ" Кирилл Дмитриев, замминистра финансов Андрей Иванов и замминистра транспорта Алан Лушников, гендиректор "Росагролизинга" Валерий Назаров.

В качестве независимых директоров выдвинуты председатель совета директоров "Группы КАСКОЛ" Сергей Недорослев и председатель наблюдательного совета государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Сергей Степашин.