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"Лукойл" ведет переговоры с Eni об обмене долями в блоках на шельфе Мексики

Экономика и бизнес
21 июня, 12:56 UTC+3 МОСКВА 21, июня. /ТАСС

Консорциум "Лукойла" и Eni выиграли 28-й нефтегазовый блок на шельфе в ходе аукциона

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. "Лукойл" ведет переговоры с итальянской Eni по обмену долями в лицензиях на участки шельфа в Мексике, сообщил первый исполнительный вице-президент компании Равиль Маганов, выступая на собрании акционеров.

"В партнерстве с Eni в начале 2018 года был выиграл конкурс на Блок 28, доля "Лукойла" в котором составила 25%, поэтому в целях снижения инвестиционных рисков в этом регионе ведутся переговоры с компанией об условиях обмена долями приобретенных лицензий, а также тех лицензий, которые компания имеет в том регионе, с тем, чтобы снизить инвестиционные риски в новом для нас регионе", - сказал он.

В конце мая глава "Лукойла" Вагит Алекперов сообщал, что компания в течение месяца рассчитывает завершить создание совместного предприятия для проекта на шельфе Мексики.

История проекта

Консорциум "Лукойла" и итальянской Eni в марте выиграли 28-й нефтегазовый блок на шельфе Мексиканского залива в ходе аукциона, который провела Национальная комиссия Мексики по углеводородам. "Лукойл" и Eni предложили роялти (доля государства в операционной прибыли от разработки месторождения - прим. ТАСС) в размере 65%, то есть максимально возможный по условиям торгов.

Всего консорциум "Лукойл" и Eni претендовали в ходе аукциона на четыре блока - 28, 30, 31 и 33 - все они расположены в нефтеносной провинции Куэнкас де Сурэсте. По 30-му блоку "Лукойл" предложил роялти в размере 65% и платеж в размере $46,8 млн, чем превзошел пятерых претендентов, среди которых были Total, Pemex и Repsol.

"Лукойл" и Eni прежде уже участвовали в мексиканском тендере. В июне прошлого года в ходе второго раунда они получили три участка, еще один "Лукойл" выиграл самостоятельно. Алекперов ранее оценивал инвестиции в мексиканские участки в объеме $250 млн.

Всего на торги в ходе первого тендера третьего раунда выставлялось 35 участков на мелководном шельфе Мексиканского залива. Второй тендер третьего раунда запланирован на июль.

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