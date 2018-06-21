Медведев поручил в ближайшее время внести в Госдуму законопроект по налоговому маневру

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил правительству направить доработанные документы по "налоговому маневру" в Государственную думу в ближайшее время.

"Я давал поручения на предыдущем заседании правительства доработать законопроекты по налоговым вопросам, где оставались определенные разногласия. Речь идет о документах, которые определяют основные параметры так называемого налогового маневра в нефтегазовой сфере. Были проведены согласования, встречи с представителями отрасли. Сегодня мы обсудим доработанные документы, в самое ближайшее время их также нужно будет внести в Государственную думу, чтобы коллеги смогли их рассмотреть до конца весенней сессии", - сказал он на совещании с кабмином.

Премьер-министр напомнил, что на прошлом заседании правительства был принят ряд решений, касающихся пенсионной и налоговой системы, большинство документов были рассмотрены и направлены в Государственную думу.

Налоговый маневр

Налоговый маневр будет заключаться в поэтапной отмене экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты с одновременным повышением налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Реализовать эти меры планируется в 2019-2024 годах.

Предполагается, что в результате экспорт нефти и нефтепродуктов станет более выгодным. Чтобы избежать удорожания топлива на внутреннем рынке, введут обратный акциз на нефть для НПЗ. Его получат только те заводы, которые не только выпускают, но и поставляют бензин на внутренний рынок. Размер акциза - примерно 3 тыс. рублей на тонну перерабатываемого сырья.