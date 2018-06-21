Еврокомиссия начала антимонопольное расследование по поставкам катарского газа в Европу

БРЮССЕЛЬ, 21 июня. /ТАСС/. Еврокомиссия объявила о начале антимонопольного расследования по поставкам сжиженного природного газа в страны ЕС катарской компанией Qatar Petroleum.

"Европейская комиссия открыла расследование для проверки, препятствуют ли соглашения по поставкам сжиженного природного газа между Qatar Petroleum и европейскими импортерами свободному потоку газа внутри Европейской экономической зоны в нарушение европейских норм по конкуренции", - говорится в распространенном в четверг заявлении Еврокомиссии.

"Энергия должна свободно перемещаться внутри ЕС независимо от того, откуда она приходит. Мы открыли расследование, чтобы установить, есть ли какие-либо проблемные статьи в контрактах по поставкам газа с Qatar Petroleum, которые бы создавали территориальные ограничения [для перепродажи газа внутри ЕС]. Такие статьи могут повредить конкуренции и подорвать возможность потребителя получать максимальные выгоды от единого рынка ЕС", - заявила в этой связи еврокомиссар ЕС по конкуенции Маргрете Вестагер.

Qatar Petroleum является крупнейшим поставщиком сжиженного природного газа как в мировом масштабе, так и на европейском рынке. Еврокомиссия подчеркнула, что "будет пристально изучать, содержат ли долгосрочные контракты этой компании, заключаемые обычно на 20-25 лет, прямые или косвенные территориальные ограничения".