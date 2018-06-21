Госдума ввела новую систему финансирования жилищного строительства

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Госдума на заседании в четверг приняла в третьем, окончательном чтении закон о новой системе финансирования жилищного строительства, призванный усилить защиту прав дольщиков. Авторами инициативы выступила группа депутатов во главе со спикером Вячеславом Володиным.

Документ содержит "ускоренные меры по переходу на новую систему финансирования жилищного строительства, если человек хочет приобрести квартиру на нулевом цикле", пояснил ранее председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

По его словам, с 1 июля этого года даже для тех проектов, которые уже сейчас реализуются, депутаты предлагают ввести банковское сопровождение: это означает, что каждый застройщик должен открыть отдельный банковский счет в уполномоченном банке и вести все расчеты только с этого счета, а кредитная организация будет оценивать целевое назначение всех платежей. Для тех проектов, которые будут начаты с 1 июля этого года, банковское сопровождение также будет включать в себя право банка останавливать проведение расчетов, если возникнет подозрение на нецелевое использование этих средств.

Что касается новых форм финансирования, то с 1 июля 2018 года вводится возможность использования эскроу-счетов для реализации новых проектов жилищного строительства. Эти эскроу-счета будут застрахованы в системе АСВ на сумму до 10 млн рублей, таким образом, будет создан инструмент, который, по мнению авторов, будет привлекателен для населения и позволит привлечь новые средства в жилищное строительство. Согласно законопроекту, с 1 июля эти нормы будут добровольными, а еще через год, в соответствии с поручением президента, все проекты по привлечению средств граждан в жилищное строительство через эскроу-счета будут обязательны.

Требования к застройщикам и помощь обманутым дольщикам

Новации также предполагают изменение требований к застройщикам. С 1 июля этого года, говорится в законе, вступает в силу норма: одна компания - одно разрешение на строительство. Как отмечал Николаев, депутаты "усовершенствовали эту норму", прописав в поправках, "что компания может строить по нескольким разрешениям на строительство в рамках проектов комплексной застройки территорий, но при этом под каждое разрешение на строительство должен быть открыт отдельный банковский счет с соответствующим банковским сопровождением".

Также закон предусматривает помощь тем дольщикам, которые уже оказались обманутыми. По данным Николаева, на 1 апреля 2018 года насчитывалось 2 тыс. 134 проблемных объекта и более 200 тыс. семей обманутых дольщиков. Так, законом вводится упрощенный порядок предоставления компенсационных земельных участков для тех застройщиков, которые взяли на себя обязательство по достройке проблемных объектов, причем распределять эти земельные участки предлагается без торгов.

Кроме того, "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" наделяется новыми полномочиями по достройке тех проблемных объектов, которые в том числе не застрахованы в фонде.

Неизменным после первого чтения остался запрет на привлечение средств граждан через специальные облигации (жилищные сертификаты), а также через ряд форм жилищно-строительных кооперативов, при этом кооперативам, которые созданы в рамках процедур банкротства, оставлено право исполнять функции застройщика. Закон оставляет механизм солидарной ответственности для собственников компаний-застройщиков, а также установление правительством обязательных требований к организации и проведению государственного контроля и надзора в сфере долевого строительства.

Как особо подчеркнул Николаев, данные нормы ставят задачей "выполнить поручения президента о скорейшем переходе на новую систему финансирования жилищного строительства" с целью окончательно "поставить точку в самой возможности появления обманутых дольщиков".