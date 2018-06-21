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Госдума приняла закон об акционировании "Почты России"

Экономика и бизнес
21 июня, 13:43 UTC+3 МОСКВА, 21 июня/ТАСС

Законом предусматривается, что 100% организации будет принадлежать государству

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем чтении закон о реорганизации "Почты России", подразумевающий переход почтового оператора из федерального государственного унитарного предприятия (ФГУП) в непубличное акционерное общество.

Предыдущий законопроект о реорганизации "Почты России" был внесен правительством в Госдуму в июне 2014 года, но так и не был утвержден. До этого в Госдуме его рассматривали в связке с законопроектом "О почтовой связи", что тормозило его принятие. По словам бывшего министра Минкомсвязи РФ Николая Никифорова, за это время изменилось законодательство, не позволявшее принять этот закон.

Реорганизация "Почты России" из ФГУП в акционерное общество позволит почтовому оператору привлекать инвесторов и более эффективно распоряжаться своим имуществом, например, реализовывать непрофильные активы или сдавать их в аренду. В настоящее время за предприятием зарегистрировано около 95% имущества, что позволяет начать процесс акционирования.

Законом предусматривается, что 100% "Почты России" будет принадлежать государству.

Также новая версия закона не допускает сокращение численности и штата сотрудников "Почты России" и сохраняет условия заработной платы.

Изменения затронут руководство почтового оператора. Так, предусматривается, что общее руководство деятельностью "Почты России" будет осуществлять совет директоров, состав которого не будет превышать 11 человек со сроком полномочий до пяти лет. В числе обязанностей совета будет принятие решения о назначении или отставке генерального директора "Почты России". Генеральный директор также не сможет занимать свой пост более пяти лет.

Ранее генеральный директор "Почты России" Николай Подгузов отмечал, что принятие закона об акционировании и стопроцентное государственное участие - это необходимые условия для работы "Почты России" как современной цифровой организации. С принятием данного закона будет эффективно налажено управление предприятием, говорил он.

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Персоны
Подгузов, Николай Радиевич Никифоров, Николай Анатольевич
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